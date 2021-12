https://it.sputniknews.com/20211228/costa-concordia-a-10-anni-dal-naufragio-un-passeggero-indennizzato-per-stress-post-traumatico-14381182.html

Costa Concordia, a 10 anni dal naufragio un passeggero indennizzato per “stress post-traumatico”

Costa Concordia, a 10 anni dal naufragio un passeggero indennizzato per “stress post-traumatico”

Riceverà 77mila euro per il danno causato della drammatica collisione. Costa Crociere è stata ritenuta responsabile. Il Codacons: “Un’importantissima... 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T11:47+0100

2021-12-28T11:47+0100

2021-12-28T11:47+0100

costa concordia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/19/05/190588_0:195:1000:758_1920x0_80_0_0_b6660367ce788e722340e7187b3b9942.jpg

Sono passati 10 anni dal naufragio della Costa Concordia davanti all’isola del Giglio, che causò 32 morti.Nella sentenza sono state riconosciute le responsabilità di Costa Crociere, che comprendono il danno subìto dal naufrago a causa del tragico incidente. Costa Crociere dovrà risarcire 92.700 euro per danno "patrimoniale e non" subito dall’uomo, assistito dai legali del Codacons.La sentenzaSecondo il Tribunale di Genova, Carusotti "avrebbe potuto evitare il trauma scendendo regolarmente a mare con la prima scialuppa, l’esperienza stressante sarebbe stata di certo almeno molto minore e forse il danno biologico non vi sarebbe stato. Ma tutto ciò che accadde in concreto a Carusotti dipese anche dal naufragio, che è fatto di reato di cui Costa risponde".Adesso, il Tribunale genovese ha riconosciuto che quegli attimi terribili hanno creato uno stress post-traumatico alla coppia.Per questo ha condannato la compagnia di navigazione a risarcire Carusotti con 77mila euro per i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a causa del naufragio e a pagare 15.692 euro di spese legali.Il naufragioIl 13 gennaio del 2012, poco prima delle 22, la Costa Concordia, salpata da Civitavecchia e diretta a Savona, impattò contro un gruppo di scogli nei pressi dell’isola del Giglio.Il comandante Schettino è stato condannato a 16 anni di reclusione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

costa concordia