I colloqui Russia-USA sulle garanzie di sicurezza potrebbero tenersi il 10 gennaio - min. Esteri

Il Ministero degli Esteri russo ha però precisato che ancora non è stato trovato un accordo definitivo tra le parti. 28.12.2021, Sputnik Italia

I negoziati tra Russia e Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza potrebbero svolgersi il 10 gennaio, ha dichiarato oggi il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov.Il diplomatico russo ha riportato che Mosca ha inviato proposte sull'agenda dei negoziati a Washington, asserendo che però Washington ha finora parlato solamente di alcune questioni astratte.Il viceministro ha quindi aggiunto che Mosca ritiene che le bozze di accordo "presentate dalla Russia" dovrebbero essere discusse.Durante i negoziati, le parti dovrebbero discutere le proposte di garanzia di sicurezza avanzate da Mosca all'inizio di questo mese.La bozza include limiti al dispiegamento di truppe, navi da guerra e aerei, nonché una proposta per evitare di dislocare missili a medio e corto raggio in siti che potrebbero minacciare entrambe le parti dell'accordo.L'accordo suggerisce anche che la NATO fornisca garanzie di non espansione nel territorio ucraino e annulli la cooperazione militare con le ex repubbliche sovietiche.

