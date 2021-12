https://it.sputniknews.com/20211228/cina-testato-con-successo-un-rivoluzionario-satellite-per-catturare-immagini-della-terra-in-hd-14378206.html

Cina, testato con successo un rivoluzionario satellite per catturare immagini della Terra in HD

Cina, testato con successo un rivoluzionario satellite per catturare immagini della Terra in HD

28.12.2021

La maggior parte dei satelliti per l’osservazione della Terra, che servano per scopi militari, di monitoraggio, geografici o che abbiano finalità scientifiche di vario tipo, hanno la caratteristica di fotografare sequenze lungo la striscia di superficie terrestre che attraversano durante la propria orbita.Questo perché gli spostamenti delle fotocamere ad alta risoluzione avvengono con lo spostamento dell’intero satellite, in quanto tali fotocamere sono un tutt’uno con questo. Lo spostamento, tuttavia, comporta delle microvibrazioni, dovute ai movimenti dei dispositivi di controllo dell’assetto e dai pannelli solari, tali da rendere sfocate le immagini raccolte.Risultato di tutto ciò è che se, facciamo delle ipotesi, per vedere il quadro completo di uno schieramento, in caso di spionaggio militare, oppure per vedere l’intero corso di un fiume, in caso del monitoraggio di un rischio inondazione, solitamente un satellite deve fare più passaggi e attendere le orbite successive.Cosa che, in certe situazioni, può far perdere tempo prezioso. Ecco quindi la nuova invenzione cinese, per come descritta lunedì dal South China Morning Post: un piccolo satellite di una tonnellata, capace di ruotare rapidamente, senza creare vibrazioni significative, per poter fotografare vaste aree ad ogni passaggio, manovrabile a seconda delle esigenze.Il primo test sarebbe già stato eseguito con successo, sostengono i media cinesi, e avrebbe permesso di fotografie di una vasta regione intorno a San Francisco in 42 secondi, con una risoluzione tale da permettere di identificare chiaramente i tipi di veicoli in circolazione.La foto scattate dal Beijing-3, così si chiama questo satellite lanciato a giugno, hanno una risoluzione di 50 centimetri per pixel e sono state ottenute da un'altezza di 500 chilometri. Secondo i ricercatori, il test delle prestazioni del satellite rivelerebbe che questo gioiello di tecnologia sarebbe in grado di raccogliere foto anche mentre ruota fina a 10 gradi al secondo.Questa capacità unica avrebbe permesso al Beijing-3 persino di scattare l’intera mappatura del tortuoso fiume Yangtze (6.300 chilometri), tra l'altopiano tibetano e il Mar Cinese Orientale, in un solo passaggio, cosa ritenuta in precedenza tecnicamente impossibile.Rispetto al WorldView-4, uno dei satelliti per l'osservazione della Terra più avanzati creati dagli Stati Uniti, con tecnologia simile e preso dai cinesi come punto di riferimento, il Beijing-3 avrebbe una banda di scansione del 77% più ampia, anche se, ammettono gli sviluppatori, il telescopio americano da un metro e mezzo di diametro fornirebbe foto leggermente più dettagliate.Tuttavia, gli scienziati cinesi ritengono di essere riusciti a risolvere il problema che i loro colleghi degli Stati Uniti non erano riusciti a risolvere, cioè le vibrazioni che il satellite incontra quando cambia posizione, questo grazie soprattutto ai pannelli solari progettati per non oscillare quando il satellite compie brusche manovre di rotazione.

