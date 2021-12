https://it.sputniknews.com/20211228/censis-45-milioni-di-italiani-si-informano-esclusivamente-sui-social-network-14384896.html

Censis, 4,5 milioni di italiani si informano esclusivamente sui social network

Censis, 4,5 milioni di italiani si informano esclusivamente sui social network

Cresce il numero di coloro che ritiene inaffidabili le altre fonti di informazione. Secondo gli esperti, si tratta di uno degli effetti della pandemia. 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T16:38+0100

2021-12-28T16:38+0100

2021-12-28T16:38+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12791673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_111b4c2ca1d2a48f48c057c925b5e712.jpg

Sono 4,5 milioni gli italiani che utilizzano esclusivamente i social network come fonte d'informazione, rimanendo particolarmente esposti a bufale e notizie false di diverso genere.Tali individui vedono dunque influenzata la loro visione del mondo e si vedono condizionati nelle scelte.È uno dei dati più interessanti emersi dall'Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia e presentato oggi.Stando alle statistiche, 14 milioni e mezzo gli italiani utilizzano Facebook per avere notizie, pari al 30,1% dei 14-80enni e con quote che raggiungono il 41,2% tra i laureati, il 39,5% nei soggetti con età compresa fra 30 e 44 anni, ed il 33% delle donne.Al secondo posto delle fonti di informazioni troviamo poi Youtube, utilizzato dal 12,6% della popolazione per acquisire informazioni su fatti ed eventi.È per tale motivo che, sebbene la stragrande maggioranza degli italiani (86,4%) sappia che per ottenre un'informazione di qualità è meglio affidarsi ai quotidiani cartacei e online, risulta in grande crescita anche il numero di coloro che ritengono affidabili i social network (34,3%).Informazione e pandemiaPer quanto riguarda i temi direttamente attinenti la pandemia di Covid-19, risulta che una buona metà degli italiani (54,2%) ritenga positiva la presenza mediatica di esperti nei vari campi della medicina, tra cui la necessità di utilizzo dei vaccini per combattere il coronavirus, mentre il restante 45,8% danno un giudizio negativo.Tra questi, il 34,4% ritiene che gli esperti abbiano creato confusione e disorientamento, mentre nell'11,4% dei casi si ritiene che siano stati addirittura dannosi, lanciando allarmi non dovuti.Più controllo sulle notizie falseLa stragrande maggioranza degli italiani (86,8%) ha auspicato un maggiore controllo sulle notizie che viaggiano, affinché la qualità dell'informazione sia sempre garantita all'utente finale.L'intervento più grande, secondo oltre un italiano su due (56,2%), dovrebbe essere rivolto ad arginare il proliferare di notizie false, prevedendo pene più severe per chi diffonde in modo deliberato informazioni non veritiere.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia