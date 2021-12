https://it.sputniknews.com/20211228/capodanno-coldiretti-il-covid-dimezza-il-fatturato-degli-agriturismi-14386874.html

Capodanno, Coldiretti: il Covid dimezza il fatturato degli agriturismi

Nell'anno della pandemia, il fatturato è sceso a 802 milioni di euro, registrando un crollo del 49%. 28.12.2021, Sputnik Italia

L'impennata di contagi, esplosi proprio durante le festività natalizie, sta spingendo moltissimi italiani a ripensare i programmi iniziali per Capodanno, ripiegando sulla vacanza di prossimità a chilometro zero, magari nei piccoli borghi rurali, dove l'ospitalità è garantita da 25.060 agriturismi, nonostante l'emergenza Covid abbia quasi dimezzato il fatturato, che nell'anno della pandemia è sceso a 802 milioni, registrando un crollo del 40%.È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base degli ultimi dati Istat, che evidenziano la presenza delle aziende agrituristiche in ben 4.979 comuni, che corrispondono al 63% di quelli presenti sul territorio nazionale.Nonostante la maggiore garanzia a livello di sicurezza sanitaria, l'aumento dei contagi ha determinato numerose disdette per il Capodanno nelle strutture ricettive. Quarantene e timore del virus hanno spinto un numero crescente a rinunciare alle vacanze.Le imprese agrituristiche, conclude la Coldiretti, sono già state particolarmente colpite lo scorso anno dall'emergenza sanitaria con appena 2,2 milioni di arrivi nel 2020 (-41,3% rispetto al 2019), il numero più basso dal 2010".

