Vaccino, terza dose da oggi al via per i ragazzi tra i 16-17 anni e fragili tra 12-15 anni

Vaccino, terza dose da oggi al via per i ragazzi tra i 16-17 anni e fragili tra 12-15 anni

Verrà utilizzato il vaccino Pfizer per questa fascia d'età. Il parere di Aifa in merito al booster per tutti gli adolescenti è atteso per gennaio. 27.12.2021

Si allarga ai minori di 18 anni la platea a cui è offerta la terza dose di vaccino contro il Covid-19. Si parte da oggi, lunedì 27 dicembre, con la fascia d'età 16-17 anni e i soggetti fragili fra i 12 e i 15 anni. Lo prevede una circolare del ministero della Salute di venerdì 24 dicembre, firmata dal dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, dopo il parere positivo di Aifa. Fino ad oggi la dose booster era somministrata soltanto ai maggiori di 18 anni.Per la vaccinazione con terza dose dei minorenni verrà utilizzato il vaccino di Pfizer/Biontech, secondo quanto si legge nella circolare. Le tempistiche sono le stesse previste per i maggiori di 18 anni. Aifa: si pronuncerà in merito a tutti gli adolescenti a gennaioAd alzare il livello d'allarme sulla pandemia ci pensa Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero, il quale, in un'intervista a Skytg24, riferisce che verosimilmente il Paese affronterà un numero di casi al pari degli altri paesi dell'area UE. Intanto, Aifa fa sapere che si pronuncerà in merito a tutti gli adolescenti, fragili e non, entro il prossimo gennaio.L'istituto superiore di Sanità ha reso nel frattempo noti i dati aggiornati sull'andamento della pandemia, da cui si evince che 18 regioni vengono classificate come a rischio moderato, mentre due sono a rischio alto.

