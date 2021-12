https://it.sputniknews.com/20211227/vaccini-figliuolo-terza-dose-a-quattro-mesi-dal-10-gennaio-14373844.html

Vaccini, Figliuolo: terza dose a quattro mesi, dal 10 gennaio

Vaccini, Figliuolo: terza dose a quattro mesi, dal 10 gennaio

Per il commissario straordinario il provvedimento darà un ulteriore impulso alla campagna di vaccinazione nella quarta ondata legata alla rapida diffusione... 27.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-27T18:13+0100

2021-12-27T18:13+0100

2021-12-27T18:13+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/13167815_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_a09f08e75d145d9295bdb170cafbdb1b.jpg

Dal 10 gennaio 2022 scatta la riduzione a quattro mesi dell'intervallo fra seconda e terza dose di vaccino contro il Covid-19. Il commissario straordinario all'emergenza Francesco Figliuolo ha confermato oggi la data durante la visita all'hub vaccinali in Piemonte. Il provvedimento "darà un ulteriore impulso alla campagna", ha dichiarato. Gli italiani che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino sono 5 milioni e 750 mila, in particolare nella fascia d'età fra 30-59 anni, ha spiegato il commissario, sottolineando però che l'Italia da quasi sei mesi è al 90% tra prime dosi e guarigioni. Figliuolo ha spiegato che la decisione di anticipare a quattro mesi la terza dose è dovuta alla velocità con cui si diffonde la variante Omicron, "da 2 a 5 volte più contagiosa della Delta, anche se sembra meno invasiva in termini di ospedalizzazione", ha puntualizzato durante la permanenza nell'hub vaccinale pediatrico allestito a Torino dalla Compagnia di San Paolo. Sul possibile calo della copertura vaccinale dopo 4 mesi il commissario Figliuolo sottolinea che si tratta di una possibilità ma "non bisogna essere emotivi" e i provvedimenti adottati sono in linea con "le decisioni degli scienziati". Richiamo a tre mesi in Francia Parigi ha ridotto a tre mesi l'intervallo di tempo necessario per la somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid. Il provvedimento è stato adottato lo scorso 24 dicembre con una nota l'Alta Autorità della Sanità (HAS) nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron.La Francia sta subendo "l'espansione rapidissima della variante Omicron, (...) molto più contagiosa della Delta" e (che) "sembra sfuggire in parte ai vaccini", osserva l'HAS.L'autorità fa sapere che deciderà “in seguito” l'eventuale estensione della campagna di richiamo vaccinale a tutti gli adolescenti di questa fascia di età.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia