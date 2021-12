https://it.sputniknews.com/20211227/telegram-green-pass-falsi-in-vendita-a-500-euro-chiusi-17-canali-14371154.html

La Guardia di Finanza di Roma ha posto in essere il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica della Capitale, con il quale sono stati disposti l'oscuramento el a chiusura di 17 canali Telegram contenenti annunci di vendita di falsi Green pass. Nel corso dell'attività di monitoraggio della rete e dei social network, le Fiamme gialle hanno individuato un totale di 8 canali pubblici e 9 profili privati sui quali venivano venduti falsi certificati verdi a cifre comprese tra i 100 e i 500 euro, versabili anche in criptovaluta.I documenti, come riportato sulle pagine interessate, venivano forniti sia in formato digitale che cartaceo, e anche nel formato "Super Green Pass", per il quale viene richiesta la vaccinazione.Sui canali, inoltre, venivano pubblicizzate anche particolari offerte in caso di acquisto di un più alto numero di attestati, quali "pacchetti famiglia", ed era anche presente un "servizio di assistenza" in caso di necessità.Secondo gli inquirenti sono stati almeno 140.000 gli utenti totali che si sono collegati a questi canali al fine di ottenere informazioni o di acquistare i falsi Green pass.

