https://it.sputniknews.com/20211227/spazio-stazione-cinese-conduce-manovre-per-evitare-collisioni-con-i-satelliti-di-elon-musk-14374942.html

Spazio, stazione cinese conduce manovre per evitare collisioni con i satelliti di Elon Musk

Spazio, stazione cinese conduce manovre per evitare collisioni con i satelliti di Elon Musk

La Cina ha rivolto forte critiche contro gli Stati Uniti per non aver informato la Cina oppure le Nazioni Unite delle attività dei satelliti Starlink, che... 27.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-27T21:13+0100

2021-12-27T21:13+0100

2021-12-27T21:13+0100

mondo

politica

spazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/14374829_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74cf2226bdf57e3c40bfcc159311d983.jpg

La Missione Permanente della Cina presso le Nazioni Unite a Vienna ha affermato che i satelliti Starlink, lanciati da SpaceX, hanno avuto "due incontri ravvicinati con la Stazione Spaziale Cinese" il 1° luglio e il 21 ottobre di quest'anno.Pechino ha affermato che lo scorso 21 ottobre uno dei satelliti Starlink era in costante movimento con una strategia di manovre ignota e "c'era quindi un rischio di collisione tra il satellite Starlink-2305 e la Stazione Spaziale Cinese". La missione diplomatica cinese ha osservato che i due casi “hanno posto in pericolo la vita o la salute degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Cinese”.Secondo le informazioni condivise dalla Cina, il satellite Starlink stava viaggiando in maniera stabile dal 19 aprile 2020 in orbita a un'altitudine media di circa 555 km. Tuttavia, tra il 16 maggio e il 24 giugno 2021, il satellite Starlink-1095 si trovava in manovra continua su un'orbita di circa 382 km ed è rimasto in quell'orbita.La missione cinese sostiene che gli Stati Uniti hanno violato l'articolo VI del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, secondo il quale "gli Stati parte del Trattato hanno la responsabilità internazionale per le attività nazionali nello spazio, compresa la Luna e altri corpi celesti, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte da agenzie governative o da enti non governativi”.

https://it.sputniknews.com/20211024/spazio-la-cina-mette-in-orbita-un-satellite-per-eliminare-sul-nascere-i-detriti-spaziali-13444160.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, spazio