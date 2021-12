https://it.sputniknews.com/20211227/singapore-verso-lobbligo-vaccinale-per-gli-stranieri-con-il-permesso-di-soggiorno---media-14374371.html

Singapore verso l'obbligo vaccinale per gli stranieri con il permesso di soggiorno - media

Le autorità di Singapore impongono l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini stranieri che hanno documenti per lunga permanenza sul territorio della... 27.12.2021, Sputnik Italia

La misura riguarderà tutti i cittadini stranieri che ottengono o rinnovano permessi di lavoro o altri permessi di soggiorno di lungo periodo e permessi di soggiorno permanente, ad eccezione dei minori di 12 anni e delle persone per le quali la vaccinazione è controindicata per motivi medici, riporta il quotidiano.Il gruppo di lavoro per il contrasto alla diffusione del COVID-19 a Singapore ha annunciato che la vaccinazione obbligatoria entrerà in vigore il primo febbraio 2022 come una delle misure per contrastare la diffusione della Omicron, scrive il Straits Times.I cittadini stranieri che entrano nel Paese per un soggiorno di lunga durata, vaccinati in altri Paesi, sono tenuti a sincronizzare la propria cronologia vaccinale con i dati del Registro Nazionale delle Immunizzazioni di Singapore, e anche sottoporsi a un test molecolare entro 30 giorni dall'arrivo, nel caso di esito negativo, devono completare il ciclo di vaccinazione, ricevendo la dose di richiamo, in conformità con le norme vigenti a Singapore, altrimenti i loro permessi di soggiorno possono essere ritirati.Dall'inizio della pandemia a Singapore sono stati registrati 277.764 casi di contagio dal COVID-19, con 274.204 guarigioni e 822 decessi.

