Scuola, presidi: "Incentivare l'uso di mascherine Ffp2 anche tra gli studenti"

Secondo il numero uno dei presidi italiani l'alto numero di contagi tra gli studenti dovrebbe portare a riflettere sull'adozione di nuove misure, quali... 27.12.2021, Sputnik Italia

"Ritengo opportuno che le competenti autorità sanitarie riconsiderino l'utilizzo a scuola delle mascherine Ffp2. Mi è ben chiaro che in passato il Cts ne aveva sconsigliato l'uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione".A chiederlo è il presidente dell'Associazione nazionale presidi italiani, Antonello Giannelli, in una nota in cui ricorda che "i ragazzi che utilizzano mezzi pubblici e dedicati già dovranno indossarle per raggiungere le scuole".Giannelli ha quindi sottolineato che al momento l'impennata nel numero dei contagi suggerisce "che la fascia dei più piccoli è ancora quella più colpita, probabilmente perché tra loro i vaccinati sono ancora troppo pochi".Il numero uno dei presidi ha quindi auspicato un'accelerazione sulle vaccinazioni "degli alunni sotto i 12 anni" anche attraverso "una campagna informativa mediatica adeguatamente chiara e volta a fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie per decidere con la massima serenità e su basi scientificamente accertate".

