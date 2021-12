https://it.sputniknews.com/20211227/omicron-piu-di-6000-voli-cancellati-nel-mondo-durante-il-fine-settimana-di-natale-14366430.html

Omicron, più di 6.000 voli cancellati nel mondo durante il fine settimana di Natale

Omicron, più di 6.000 voli cancellati nel mondo durante il fine settimana di Natale

Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno cancellato migliaia di voli durante il fine settimana di Natale a causa della diffusione del ceppo Omicron del... 27.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-27T06:30+0100

2021-12-27T06:30+0100

2021-12-27T06:30+0100

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/924/24/9242446_0:493:2764:2048_1920x0_80_0_0_2e668d996c487b4f2f38ed97fe28a9c7.jpg

Più di 6.000 voli in tutto il mondo sono stati cancellati durante il fine settimana di Natale a causa dell'ondata di COVID-19 e della carenza di personale, secondo quanto riportato dalla CNN.Secondo FlightAware, che fornisce dati sull'aviazione, solo domenica sono stati cancellati 2.513 voli, 927 dei quali negli Stati Uniti.Sabato sono stati cancellati oltre 2.850 voli in tutto il mondo, di cui quasi 1.000 negli Stati Uniti. Anche centinaia di voli sono stati cancellati la vigilia di Natale, rovinando i piani di trascorrere il Natale con i loro parenti a migliaia di persone.China Eastern ha rappresentato la quota maggiore di voli cancellati, seguita da Delta, Air China e United Airlines, che sono state alle prese con problemi di personale dopo che molti lavoratori non si sono potuti presentare al lavoro perché positivi al virus.Rappresentanti di diverse compagnie aeree, tra cui United, JetBlue e Delta, hanno dichiarato domenica al New York Times che i voli erano stati cancellati a causa delle preoccupazioni per le infezioni da Omicron tra il personale."I team Delta hanno esaurito tutte le opzioni e le risorse, inclusi il reindirizzamento e la sostituzione di aeromobili ed equipaggi per coprire i voli di linea, per cui siamo stati costretti a cancellare circa 90 voli previsti per venerdì", ha detto la compagnia a Nexstar.Una portavoce di Delta ha anche detto al NYT che la compagnia aerea prevede di cancellare almeno altri 40 voli lunedì.Molte compagnie aeree americane hanno invitato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) ad abbreviare il periodo di quarantena per le persone completamente vaccinate per superare il problema poiché la diffusione di Omicron influisce in modo significativo sulle attività delle aziende.Nel frattempo, secondo quanto riferito, l'Associazione degli assistenti di volo-CWA ha scritto giovedì al CDC chiedendo che il periodo di isolamento di 10 giorni per il personale rimanga in vigore.

https://it.sputniknews.com/20211225/il-sermone-shock-dellimam-della-moschea-di-al-aqsa-omicron-colpa-di-lgbt-e-israele-14346131.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo