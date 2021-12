https://it.sputniknews.com/20211227/obbligo-vaccinale-abrignani-senza-no-vax-litalia-sarebbe-in-zona-bianca-14369554.html

Obbligo vaccinale, Abrignani: "Senza no vax l'Italia sarebbe in zona bianca"

Obbligo vaccinale, Abrignani: "Senza no vax l'Italia sarebbe in zona bianca"

L'80% dei ricoveri riguarda non vaccinati, se tutti fossero vaccinati i posti letto occupati in intensiva sarebbero il 20-25% degli attuali, secondo... 27.12.2021

coronavirus in italia

"L’obbligo vaccinale è un provvedimento duro? Il Covid è durissimo". Lo ha detto Sergio Abrignani, immunologo dell'Università Statale di Milano, in un'intervista sulla situazione dei contagi in Italia rilasciata al Corriere della Sera. Sull'obbligo vaccinale Abrignani è inflessibile. La variante Omicron ha "bruciato i tempi" e il virus "non ci lascia il tempo per convincere i non vaccinati, sta correndo velocissimo". L'esperto snocciola dati che lasciano pochi margini a dubbi: l'80% dei posti letto in ospedale è occupato da non vaccinati. Inoltre, secondo l'Iss, una persona non immunizzata di 80 anni ha un rischio 85 volte più alto di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato. Il rischio è maggiore 13 volte tra i 60 e i 79 e sei volte tra i 40-50 anni."Se fossimo tutti vaccinati - aggiunge - i letti intensivi occupati sarebbero il 20-25% degli attuali, quindi tutta l’Italia sarebbe bianca. Sui 3 milioni circa di over 50 non vaccinati, 1,4 milioni sono over 60, l’8% circa della popolazione totale di questa età. Una minoranza che però riempie le rianimazioni e condiziona la vita del 92% che adempie al dovere", afferma. Omicron in Italia La diffusione della nuova variante in Italia ha dato un'accelerata ai contagi non attesa dagli immunologi, che fino a due settimane fa non davano per certo il sopravvento di Omicron come in Sudafrica. Non è ancora chiaro se occorrerà una quarta dose per over 60 e immunodepressi, come ha già fatto Israele per prevenire la quinta ondata. Alla quarta dose "si dovrebbe ricorrere quando si dovesse osservare che 4-5 mesi dopo il richiamo i vaccinati si reinfettano", spiega l'immunologo, o nel caso in cui una nuova variante sfugga il vecchio vaccino. Corsa ai tamponiSulla corsa ai tamponi Abrignani raccomanda il test in caso di sintomi o a 4-5 giorni dal contatto con un positivo. "In tutte le altre situazioni tamponarsi è uno scrupolo dettato dalla sensibilità individuale e a volte dalla propria ansia. Non abusiamone", conclude

2021

