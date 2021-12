https://it.sputniknews.com/20211227/lavrov-ha-definito-i-tempi-dei-negoziati-con-gli-stati-uniti-sulle-garanzie-di-sicurezza-14371737.html

Lavrov svela i tempi dei negoziati con gli Usa sulle garanzie di sicurezza

I negoziati con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza si svolgeranno a gennaio, ha affermato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov. 27.12.2021, Sputnik Italia

"È con gli Stati Uniti che condurremo il round principale di negoziati, che si svolgerà immediatamente dopo la fine delle vacanze di Capodanno", ha affermato Lavrov in un'intervista al programma televisivo russo Soloviev Live.Il capo della diplomazia russa ha sottolineato che l'essenza delle idee di Mosca non deve essere persa in lunghi negoziati.Allo stesso tempo, il ministro ha definito la NATO un progetto geopolitico per l’assimilazione delle "terre senza proprietario" rimaste dopo il crollo dell'Organizzazione del Patto di Varsavia e dell'URSS.A metà dicembre, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una bozza di trattato con gli Stati Uniti e la NATO. I documenti sono già stati consegnati a Washington e ai suoi alleati. Uno dei punti principali per Mosca è che l'alleanza fornisca garanzie che escludano un'ulteriore avanzata del blocco in direzione est, in particolare sul territorio ucraino.Come Vladimir Putin ha ripetutamente sottolineato, l'espansione della NATO verso est e il dispiegamento di armi offensive in Ucraina sono linee rosse per Mosca. A sua volta, Lavrov ha sottolineato che il blocco sta aumentando la fornitura di armi a Kiev e anche il numero di istruttori occidentali è aumentato nel paese. A suo parere, ciò potrebbe provocare le autorità ucraine "in avventure militari", il che creerebbe una minaccia diretta alla sicurezza della Russia.

