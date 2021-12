https://it.sputniknews.com/20211227/khaled-alkhateb-awards-2021-premi-assegnati-ai-reporter-di-guerra-da-russia-usa-e-yemen-14376303.html

Khaled Alkhateb Awards 2021, premi assegnati ai reporter di guerra da Russia, USA e Yemen

Khaled Alkhateb Awards 2021, premi assegnati ai reporter di guerra da Russia, USA e Yemen

Aleksandr Lukyanov dalla Russia, Anuj Chopra e Neha Wadekar dagli USA e Rania Abdallah dallo Yemen sono i vincitori dei Khaled Alkhateb Memorial Awards 2021...

Tenutosi per la prima volta nel 2018, il concorso è intitolato a Khaled Alkhateb, un venticinquenne corrispondente arabo di 'RT' è che è stato ucciso dai bombardamenti del Daesh* in Siria nel 2017.Il Khaled Alkhateb International Memorial Awards viene assegnato per tre categorie: "Miglior servizio da una zona di conflitto: video", "Miglior servizio da una zona di conflitto: testo", "Dopo la guerra: miglior reportage o film documentario".1. "Miglior servizio da una zona di conflitto: video" Aleksandr Lukyanov (Russia), "Il Silenzio squillante", canale televisivo Rossiya 24. Un reportage speciale dalla linea di contatto in Donbass, dove, secondo i rappresentanti della Repubblica Popolare di Donetsk, l'esercito ucraino sta violando sempre più spesso il cessate il fuoco. L'autore ha parlato anche con i residenti locali che stanno ricostruendo case distrutte dai bombardamenti. 2. "Miglior lavoro da una zona di conflitto: testo". Anouzh Chopra (USA), “Combattimenti e scontri sanguinosi a Marib (Yemen)”, agenzia AFP. Il reportage parla della situazione a Marib, una regione yemenita ricca di risorse, contesa dai ribelli Houthi e dalle forze armate governative sostenute dai sauditi. Centinaia di persone sono morte nei mesi di aspri scontri nella regione. La guerra civile nello Yemen prosegue dal 2014. 3. "Dopo la guerra: miglior reportage o documentario". Rania Abdullah (Yemen), "La vita interrotta", canale televisivo YEMEN-TV. Il breve documentario racconta delle vite di 38 famiglie in Yemen che sono state costrette a fuggire dalle loro case a causa delle ostilità. Per via della mancanza di cure mediche e farmaci, le donne sono le prime a soffrire. I giornalisti si sono rivolti alle autorità locali, che hanno promesso di aiutare le protagoniste del film.Neha Vadekar (USA), "La battaglia di Cabo Delgado: La guerra nascosta per le risorse naturali del Mozambico", The Telegraph. Un articolo indagine dedicato al problema della radicalizzazione giovanile nella provincia di Cabo Delgado, nel nord-est del Mozambico. I giovani, che credono che le autorità del Paese limitino l'accesso della popolazione alle risorse naturali, hanno formato gruppi terroristici. Per lo più civili sono vittime di attacchi da parte di militanti contro città e villaggi.I vincitori dei Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021 riceveranno un premio in denaro di 200 mila rubli (2.400 euro).Nella prima edizione sono stati premiati partecipanti provenienti da Iraq, Irlanda e Singapore. La giuria era composta da giornalisti stranieri e russi. Nel 2019, a concorrere per la vittoria sono state opere da 25 paesi. I premi sono stati conferiti a rappresentanti di Russia, Stati Uniti, Italia e India, autori di reportage da Siria, Iraq e Libia.Il canale televisivo RT ha istituito il Khaled Alkhateb International Memorial Awards in memoria del giornalista 25enne Khaled Alkhateb, che ha collaborato con RT Arabic. Il giovane giornalista è rimasto ucciso in un attacco missilistico dei ribelli islamisti nella provincia siriana di Homs nel 2017. Nei suoi reportage descriveva le battaglie delle forze governative siriane con i terroristi. Nel 2018 il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per il conferimento postumo a Khaled Alkhateb della medaglia "per il coraggio", consegnata ai familiari del corrispondente alla prima cerimonia di premiazione del concorso.*Daesh, conosciuto anche come ISIS, è un gruppo terroristico vietato in Russia

