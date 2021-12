https://it.sputniknews.com/20211227/intossicata-dal-padre-con-la-cocaina-bimba-di-5-anni-finisce-in-terapia-intensiva-14376467.html

Intossicata dal padre con la cocaina: bimba di 5 anni finisce in terapia intensiva

Intossicata dal padre con la cocaina: bimba di 5 anni finisce in terapia intensiva

La piccola aveva ingurgitato la droga che il padre aveva erroneamente disciolto in un bicchiere d'acqua al posto di un farmaco. Adesso si trova fuori pericolo. 27.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-27T22:14+0100

2021-12-27T22:14+0100

2021-12-27T22:14+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/626/01/6260147_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_58811b640fc10a14dc5510f007399257.jpg

Scambia la cocaina per un farmaco e intossica la figlia di 5 anni. E' successo a Ravenna la vigilia di Natale. La bambina è finita in ospedale in gravi condizioni. Adesso è fuori pericolo ed il padre è indagato per lesioni colpose gravi. La sostanza era stata disciolta per sbaglio in un bicchiere d'acqua al posto di una medicina da somministrare alla piccola. E' stato lo stesso papà a chiamare il 118, preoccupato per le condizioni della bambina, trasportata d'urgenza prima al pronto soccorso di Ravenna e poi in terapia intensiva all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. I medici sono riusciti a stabilizzare la piccola ma ci vorranno giorni per valutare le sue condizioni di salute generali.La polizia, dopo le informazioni raccolte in pronto soccorso, ha effettuato un sopralluogo al domicilio dell'uomo eseguito dalla Scientifica, rinvenendo le tracce di cocaina a riscontro della ricostruzione fin qui eseguita dagli investigatori. I vicini non sono riusciti a fornire dettagli alla polizia in merito a problematiche dettagliate sulla famiglia. Il padre ha ammesso di aver dato per sbaglio la cocaina al posto di un medicinale di tipo lassativo o diuretico e di non riuscire a darsi pace per il danno provocatole.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia