Filippine, il bilancio delle vittime del tifone Rai sale a 389

La furia del tifone Rai ha ucciso almeno 389 persone nelle Filippine, secondo il bilancio aggiornato del Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione... 27.12.2021, Sputnik Italia

Il bilancio, che comprende 1.146 feriti, sarà sicuramente rivisto al rialzo nei prossimi giorni perché 64 persone risultano ancora disperse, avverte il Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione dei rischi (NDRRMC - National Risk Reduction and Management Council).Ieri, 26 dicembre, il bilancio del super tifone, noto nelle Filippine con il nome di Odette, era stato aggiornato a 378 morti e 742 feriti.Più di 4,2 milioni di persone in 427 località, principalmente nell'isola di Mindanao e nelle Visayas, sono state colpite dal tifone arrivato nella nazione arcipelago il 16 dicembre e quasi 571.000 sono stati gli sfollati.Il disastro naturale ha causato danni a circa 506.400 abitazioni e 276 opere e infrastrutturali.Dei 284 comuni che hanno subito black out, 154 hanno già recuperato la fornitura di energia elettrica, ma in 18 ci sono ancora problemi con l'acqua potabile. Anche il servizio di telefonia mobile è ancora disturbato in 371 località.

