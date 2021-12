https://it.sputniknews.com/20211227/figliuolo-pronti-a-vaccinare-chiunque-lo-voglia-e-piu-screening-nelle-scuole-14367211.html

Figliuolo: “Pronti a vaccinare chiunque lo voglia e più screening nelle scuole”

Il generale garantisce che le dosi sono disponibili e presto arriverà anche Novavax, che il commissario per l’emergenza auspica possa convincere i più... 27.12.2021, Sputnik Italia

Più controlli e test tra gli studenti, anche grazie all’aiuto dell’esercito, e uno sforzo ancora maggiore sulle vaccinazioni e sui richiami. Per il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza contro la pandemia, è ora di spingere sull’acceleratore della campagna di immunizzazione e screening.Per questo il piano approntato con governo ed esperti ha deciso di ridurre il periodo tra la seconda dose e il booster a quattro mesi: “Aumentare il numero di persone vaccinate e che hanno ricevuto il booster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora con oltre 108 milioni di somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale”.Figliuolo spiega al Corriere della Sera che “Si tratta di decisioni prese a ragion veduta e coerenti con le disponibilità di dosi”.Screening nelle scuoleUn altro tassello della strategia del generale è quella di aumentare i test a campione negli istituti scolastici.Per questo motivo è in corso il coordinamento con le Regioni con cui il commissario per l’emergenza, spiega di avere “contatti e aggiornamenti quotidiani a livello tecnico”.Tra le attività che la Difesa ha messo in campo per la gestione della pandemia, quella dei test è una parte importante, con l’operazione “Athena” che contribuisce “al tracciamento dei contagi nelle scuole”.Novavax per convincere gli indecisiFigliuolo poi parla anche del nuovo siero approvato da Ema e Aifa e che sarà presto disponibile anche in Italia, Novavax.“Con Novavax che è un vaccino di tipo tradizionale che si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata da decenni per altri preparati, avremo un’arma in più contro il Covid-19 che consentirà alla campagna vaccinale di andare più spedita”.

