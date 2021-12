https://it.sputniknews.com/20211227/crisi-politica-in-libano-elezioni-parlamentari-fissate-per-meta-maggio-14373299.html

Crisi politica in Libano, elezioni parlamentari fissate per metà maggio

Le elezioni per la Camera dei rappresentanti (Parlamento) libanese si terranno il 15 maggio 2022. I cittadini che abitano all'estero potranno votare il 6 e l'8... 27.12.2021, Sputnik Italia

"Ho firmato l'ordinanza relativa alle elezioni per la Camera dei rappresentanti, le date è domenica 15 maggio 2022 e le elezioni si terranno sul territorio del Libano. I dipendenti che saranno impiegati nel processo elettorale potranno votare il 12 maggio 2022", ha scritto Mawlawi in un post su Twitter.Il secondo messaggio del ministro afferma che "i libanesi che vivono fuori dal Libano voteranno venerdì 6 maggio 2022 o domenica 8 maggio 2022. A seconda di quale di questi giorni è festivo nei loro paesi di residenza".Ad ottobre, il parlamento libanese ha deciso di indire le elezioni per il 27 marzo. Lo scorso 14 dicembre il presidente libanese Michel Aoun ha annunciato il rinvio delle elezioni parlamentari a maggio.

