COVID, sviluppatore del preparato Avifavir dichiara la sua efficacia contro ceppi Delta e Omicron

L'antivirale russo può anche alleviare i sintomi e ridurre drasticamente la durata della malattia da coronavirus, mentre il patogeno non può sviluppare... 27.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-27T17:03+0100

L'azienda farmaceutica russa ChemRar Group ha dichiarato l'efficacia del preparato Avifavir (favipiravir) contro le varianti del SARS-CoV-2, incluse la Delta e la Omicron.Lo sviluppatore del farmaco spiega che esso colpisce i sistemi di replicazione altamente conservativi e resistenti alle mutazioni del virus a RNA (RNA polimerasi RNA-dipendente) attraverso tre meccanismi complementari, che in seguito bloccano completamente l'infezione virale.ChemRar Group osserva che il virus non è in grado di sviluppare una resistenza contro Avifavir neanche in seguito ad un'esposizione duratura alle cellule infette, fatto questo confermato nelle prove cliniche.Una meta-analisi di 23 studi su favipiravir nel trattamento del coronavirus mostra il miglioramento del 47% se viene applicato dall'inizio della malattia, osserva ChemRar Group.Il farmaco è stato ampiamente utilizzato nelle cliniche russe per curare la malattia dal coronavirus dall'anno scorso ed è stato fornito a più di 15 altri Paesi.

