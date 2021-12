https://it.sputniknews.com/20211227/covid-ricciardi-a-gennaio-oltre-i-100-mila-contagi-al-giorno-restrizioni-solo-per-no-vax-14370821.html

I contagi da Covid-19 hanno avuto "un'impennata impetuosa", ma il picco deve ancora arrivare. In un'intervista al Messaggero, il professor Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e docente di Igiene all'Università Cattolica di Milano, prevede un mese di gennaio con 100 mila casi giornalieri. Le restrizioni però, assicura, saranno destinate solo a chi non ha il vaccino. Terza dose e richiamoAdesso "bisogna accelerare sulla terza dose", afferma Ricciardi non escludendo che "ci sarà bisogno di una quarta" dose, un “richiamo”, che comunque non partirà "prima di alcuni mesi", probabilmente "a maggio o giugno".Per Ricciardi il bilancio del 2021 è positivo, l'Italia ha risposto al Covid-19 "in maniera adeguata" ma ha subito la conseguenza delle scelte sbagliate di altri" Paesi. Gestione delle scuoleBisognerà inoltre centrare altri due obiettivi: convincere i no vax a vaccinarsi e fare un "salto di qualità" nella gestione delle scuole. Oltre ai tracciamenti va migliorata, in particolare, la gestione dell'ambiente e il ricambio d'aria. La lotta al virusRicciardi ritiene che bisognerà imparare a convivere con il Covid-19, ritenendo improbabile l'eradicazione. "Finora ci siamo riusciti solo una volta, con il vaiolo - ricorda - Con gli altri virus bisogna convivere. Ciò però non vuol dire abituarsi a 100 morti al giorno o 50mila casi, ma a normalizzare precauzione e vaccini", conclude.

