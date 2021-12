https://it.sputniknews.com/20211227/covid-meloni-disastro-senza-precedenti-governo-faccia-mea-culpa-e-ammetta-i-suoi-errori--14374601.html

Covid, Meloni: "Disastro senza precedenti, governo faccia mea culpa e ammetta i suoi errori"

Covid, Meloni: "Disastro senza precedenti, governo faccia mea culpa e ammetta i suoi errori"

La leader di Fratelli d'Italia torna all'attacco del governo, dopo aver chiesto le dimissioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, per il ritorno delle... 27.12.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

"Le scelte del Governo Draghi, sia nella lotta alla pandemia sia nella comunicazione, hanno prodotto un disastro senza precedenti". Lo ha detto Giorgia Meloni, secondo quanto riportato da Ansa. In particolare l'affondo della leader di Fratelli d'Italia è rivolto al Green pass ed agli altri provvedimenti per arginare l'impennata di contagi.A questo si aggiunge la "grave responsabilità" di "aver spaccato la società tra buoni e cattivi - prosegue - creando di volta in volta nemici da combattere per coprire i propri fallimenti. Il Governo faccia mea culpa e ammetta i suoi errori".La situazione del Covid-19 in ItaliaL'Italia ha raggiunto il 12%, per l'occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%.L'occupazione in area medica ha invece toccato il limite massimo fissato dai parametri al 15%, per un aumento dell'1% rispetto all'ultima rilevazione.Lo evidenzia il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell' Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sulla rilevazione dei dati del 26 dicembre.Il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, prevede per il mese di gennaio oltre 100 mila contagi giornalieri.

