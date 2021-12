https://it.sputniknews.com/20211227/covid-italia-renzi-restrizioni-solo-per-i-no-vax-14373002.html

Covid Italia, Renzi: "Restrizioni solo per i no vax"

Matteo Renzi si è schierato con il professor Bassetti e ha auspicato un cambio delle regole sulla prevenzione anti-coronavirus. 27.12.2021, Sputnik Italia

"Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax".Ad affermarlo, con un breve video postato quest'oggi su Facebook è il leader di Italia Viva Matteo Renzi.Sull'onda lunga di quanto dichiarato nelle scorse ore dal direttore di malattie infettive di Genova Matteo Bassetti, l'ex presidente del Consiglio ha chiesto che vengano cambiate le attuali regole di prevenzione Covid-19. Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, in un breve video postato su Facebook, in cui chiede di cambiare le attuali regole di prevenzione del Covid, sulla scia di quanto suggerito dal prof. Matteo Bassetti.Renzi si è detto "contento" del fatto che "la politica abbia smesso di chiacchierare di Quirinale" e ha espresso fiducia circa il fatto che all'ordine del giorno venga posta la questione di "come affrontare l'ondata di nuovi contagi".Allora, propone il leader della formazione di centrosinistra, bisognerebbe cambiare le regole per far sì che non si entri in quarantena subito dopo il contatto con un positivo.

