https://it.sputniknews.com/20211227/covid-italia-rapporto-agenas-terapie-intensive-sopra-la-soglia-critica-del-10-14372268.html

Covid Italia, rapporto Agenas: terapie intensive sopra la soglia critica del 10%

Covid Italia, rapporto Agenas: terapie intensive sopra la soglia critica del 10%

Tutte le Regioni e le province autonme che presentano i valori più preoccupanti sono già passate in zona gialla. 27.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-27T13:15+0100

2021-12-27T13:15+0100

2021-12-27T13:15+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/9862742_0:24:3005:1714_1920x0_80_0_0_2cb2c54e06ef4a0af97f5bc4f27e271a.jpg

L'Italia ha raggiunto il 12%, per l'occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%.L'occupazione in area medica ha invece toccato il limite massimo fissato dai parametri al 15%, per un aumento dell'1% rispetto all'ultima rilevazione.Lo evidenzia il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell' Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sulla rilevazione dei dati del 26 dicembre. La Lombardia è oltre soglia per i posti occupati in terapia intensiva con il 12% ma è dentro soglia del 15% per i reparti con il 14% di occupazione, mentre preoccupano anche le situazioni di Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia.

https://it.sputniknews.com/20211227/covid-italia-da-oggi-sono-7-le-regioni-in-zona-gialla-14370251.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia