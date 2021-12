Covid Italia, Bassetti: "Basta con i tracciamenti, stia a casa chi è malato"

https://it.sputniknews.com/20211227/covid-italia-bassetti-basta-con-i-tracciamenti-stia-a-casa-chi-e-malato-14370538.html

"Deve cambiare tutto, non possiamo contrastare il Covid di dicembre 2021 con gli strumenti normativi del dicembre 2020".Ad affermarlo al Secolo XIX è Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive dell'area metropolitana genovese.Secondo l'esperto, nel prossimo periodo gli attuali "50.000 casi" di Covid al giorno sono destinati a diventare "molti di più" e, in questo senso, il sistema legato al tracciamento dei contatti positivi rischia di paralizzare il Paese. Bassetti è infatti convinto che a rimanere a casa debba essere solo "chi è malato".Il direttore di malattie infettive ha quindi auspicato dei cambiamenti in questa direzione, sottolineando che "più dell'80% degli italiani è vaccinato e per loro il Covid, oggi, è poco più che un brutto raffreddore".

