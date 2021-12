https://it.sputniknews.com/20211227/corea-del-sud-approvato-il-nuovo-farmaco-anti-covid-di-pfizer-14369900.html

Corea del Sud, approvato il nuovo farmaco anti-Covid di Pfizer

Il preparato dovrebbe ridurre il rischio di ricovero in ospedale e di morte per i pazienti ad alto rischio. 27.12.2021, Sputnik Italia

La Corea del Sud ha dato il semaforo verde al nuovo farmaco sviluppato da Pfizer per uso orale contro il Covid-19.Stando a quanto riferito, si tratta della prima pillola ad essere utilizzata nel Paese per la lotta alla pandemia.Fino ad oggi in Corea del Sud sono stati rilevati 612.000 casi di infezione da coronavirus, a fronte di oltre 5.300 vittime. Nelle ultime 24 ore i contagi sono scesi sotto quota 5.000 per la prima volta negli ultimi 20 giorni.

