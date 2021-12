https://it.sputniknews.com/20211227/cloud-nazionale-selezionata-la-proposta-di-tim-cdp-leonardo-e-sogei-14375842.html

Cloud nazionale: selezionata la proposta di Tim, Cdp, Leonardo e Sogei

Cloud nazionale: selezionata la proposta di Tim, Cdp, Leonardo e Sogei

Sarà messa a gara nelle prossime settimane, ha annunciato il Dipartimento per la Trasformazione digitale. Il Polo Strategico Nazionale verso la... 27.12.2021, Sputnik Italia

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha selezionato il progetto per il Polo Strategico Nazionale e la creazione del Cloud nazionale per la Pubblica amministrazione: ad essere scelta è stata la proposta della cordata formata da Tim, Leonardo, Sogei e Cassa Depositi e Prestiti.Il Dipartimento lo ha annunciato in una nota spiegando di aver ricevuto ed esaminato tre proposte di Partenariato Pubblico Privato, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il Cloud PA/Polo Strategico Nazionale. Le altre due non selezionate erano state presentate da Aruba-Almaviva e Fastweb-Enineering.Il ministero guidato da Vittorio Colao sottolinea che la proposta soddisfa “in particolare i requisiti di completezza dei servizi cloud e di sicurezza dei dati ‘strategici’ e ‘critici’ della PA integrandosi con servizi di assistenza alla migrazione delle Pubbliche Amministrazioni e di formazione del personale della PA”.Il progetto selezionato verrà pubblicato e messo a gara attraverso un apposito bando curato dalla società Difesa Servizi, in-house del ministero della Difesa. Il Pnrr autorizza per “la realizzazione della gara la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”Si prevede che il bando possa essere pubblicato nelle prime settimane del 2022, per poter permettere l’avvio dei lavori entro la seconda metà dell’anno.Gli obiettivi del Cloud e del PsnIl Pnrr prevede la creazione di un'infrastruttura innovativa per abilitare e accelerare il processo di migrazione verso il Cloud dei servizi e dei dati delle P.A. centrali e locali, il cosiddetto Polo Strategico Nazionale.La Strategia Cloud Italia, elaborata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e pubblicata prevede tre obiettivi strategici:

Rachele Samo

