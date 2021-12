https://it.sputniknews.com/20211227/capodanno-2022-nuovi-divieti-e-regole-covid-cosa-si-potra-fare-la-notte-di-san-silvestro-14375524.html

Capodanno 2022, nuovi divieti e regole Covid: cosa si potrà fare la notte di San Silvestro

Capodanno 2022, nuovi divieti e regole Covid: cosa si potrà fare la notte di San Silvestro

Capodanno 2022, nuovi divieti e regole Covid: cosa si potrà fare la notte di San Silvestro

Sì al cenone a casa o al ristorante (con il Green pass) e agli spostamenti. Chiuse discoteche e sale da ballo, annullati spettacoli in piazza.

Nonostante le misure anti-contagio mai del tutto abbandonate e la serrata campagna di vaccinazione, il secondo Capodanno in era Covid sarà blindato. Nuove restrizioni, infatti, si sono rese necessarie a fronte di un'improvvisa impennata di casi legati alla diffusione della variante Omicron. Le nuove regole del decreto Festività, approvate alla vigilia di Natale dal CdM, hanno l'obiettivo di evitare qualsiasi occasione di assembramenti. A differenza dello scorso anno, non ci sarà una zona rossa per le festività natalizie, ma alcune limitazioni per evitare un'ulteriore esplosione di casi in vista della notte di San Silvestro. No alle feste, sì al cenoneStop a feste, discoteca, concerti ed spettacoli di piazza. Il decreto, così come pubblicato in Gazzetta, prevede che dal 30 dicembre "sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che prevedono assembramenti in spazi all’aperto" e "sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati". La decisione ha provocato una levata di scudi dei gestori delle discoteche, già da tempo penalizzati durante la pandemia. Preoccupa inoltre la possibilità che, chiuse le porte dei locali pubblici, le feste vengano organizzate clandestinamente in ville private. Semaforo verde per il cenone sia in casa che al ristorante (in quest'ultimo caso rigorosamente con il green pass rafforzato). Rispetto all'anno passato non c'è nessuna disposizione sul limite di ospiti da poter ricevere in casa. La notte di San Silvestro si potrà dunque trascorrere in compagnia, ma non senza le dovute precauzioni, per non contagiare i propri cari e le persone fragili.

