Bonus asilo nido, c'è tempo fino al 31 dicembre per la domanda all'Inps: come fare

Conto alla rovescia per la presentazione della domanda per il bonus asilo nido. L'agevolazione dal 2022 sarà assorbita dall'assegno unico per le famiglie. 27.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-27T22:47+0100

2021-12-27T22:47+0100

2021-12-27T22:47+0100

Restano pochi giorni per il bonus asilo nido 2021. Il 31 dicembre è infatti l'ultima data utile per presentare all'Inps la richiesta per il contributo che ammonta fino a 3.000 euro ed è riconosciuto senza limiti di reddito.Il bonus consente alle famiglie con figli da zero a tre anni di beneficiare del rimborso parziale delle rette pagate per asili nidi pubblici e privati autorizzati. Il calcolo della somma riconosciuta alle famiglie è effettuato sulla base del valore dell'ISEE minorenni in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.Il contributo riguarda anche forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. E' corrisposto direttamente dall'Inps su richiesta del genitore del minore (anche adottato) in possesso dei requisiti. Il bonus asilo nido, finora uno dei più importanti aiuti alle famiglie, dal prossimo anno verrà assorbito nell'assegno unico familiare. Determinazione del valore del bonusIl valore del bonus asilo nido viene determinato in base all'ISEE minorenni. L'Inps, in base alla legge di Bilancio 2021, riconosce tre diverse fasce legate al reddito: Requisiti per presentare la richiestaLa domanda deve essere presentata all'Inps dal genitore di un minore nato o adottato in dei seguenti requisiti :Il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.Presentazione della domandaIl bonus asilo nido è riconosciuto soltanto per i mesi di effettiva iscrizione del figlio al nido, così come spetta anche per le forme di supporto domiciliare di bambini impossibilitati a frequentare il nido.La frequenza dovrà essere certificata dalla fattura o ricevuta di avvenuto pagamento della retta allegata alla domanda. L'istanza dovrà indicare i mesi di effettiva frequenza. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.L’invio dell’istanza dovrà essere effettuato mediante uno dei seguenti canali:In caso di più figli sarà necessario presentare la domanda per ciascuno di essi.

