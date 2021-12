https://it.sputniknews.com/20211227/battiston-con-omicron-servono-nuove-regole-per-le-quarantene-o-rischiamo-un-lockdown-14368606.html

Battiston: “Con Omicron servono nuove regole per le quarantene o rischiamo un lockdown”

Battiston: “Con Omicron servono nuove regole per le quarantene o rischiamo un lockdown”

Il fisico analizza i dati dei contagi in crescita e invita a ripensare le norme per gestire isolamento e infezioni. Ma il vero problema sono i sei milioni di... 27.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-27T10:13+0100

2021-12-27T10:13+0100

2021-12-27T10:13+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/241/17/2411796_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_b9eb1a30a18e4ca3fcd1fd3b1f814c45.jpg

La rapida diffusione della variante Omicron costringe a un ripensamento delle norme di quarantena e isolamento fiduciario, secondo il fisico Roberto Battiston, intervistato da La Repubblica, secondo cui, in caso contrario si rischia un lockdown di fatto, con un blocco dell’economia.Il professore di Fisica all’Università di Trento, nel suo monitoraggio quotidiano della pandemia in Italia nelle ultime 72 ore ha visto esplodere la Omicron: “A Natale rappresentava il 40% dei casi, presto soppianterà la Delta”.Lockdown per i non vaccinatiBattiston auspica una revisione delle norme “su quarantena e isolamento, o rischiamo di ritrovarci in una sorta di lockdown non voluto. Inoltre, il codice dei colori per le Regioni è stato concepito per una epidemia di intensità contenuta, non per l’impatto di Omicron nel contesto di una porzione ancora troppo consistente di non vaccinati”.Una strategia che serve a ridurre i contagi ma non del tutto, perché anche gli immunizzati possono essere portatori di Omicron: “Le tre dosi proteggono dal contagio di Omicron al 75%, ma al momento solo il 30% degli italiani ha fatto la terza dose. Questo significa che il 22% (30% per 75%) è teoricamente fuori dalla catena dei contagi: il restante 88% può partecipare alla diffusione del virus”.Resta un 10% incontrollabilePer Battiston, però, “il vero problema resta quel 10% di adulti non vaccinati”.Il fisico spiega che “se fossimo tutti vaccinati con il booster la variante Omicron si potrebbe probabilmente derubricare ad una seria influenza. Ma il fatto che quasi sei milioni di italiani non abbiano alcuna protezione la rende invece una minaccia serissima”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccinazione in italia