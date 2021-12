https://it.sputniknews.com/20211227/austria-no-vax-di-nuovo-in-piazza-in-migliaia-contro-lobbligo-vaccinale---video-14372760.html

Austria: no vax di nuovo in piazza, in migliaia contro l’obbligo vaccinale - Video

Una nuova ondata di proteste contro l’obbligo vaccinale e le restrizioni del Covid si è verificata domenica a Vienna. 27.12.2021, Sputnik Italia

multimedia

proteste

video

austria

coronavirus nel mondo

Migliaia di manifestanti si sono radunati ieri, 26 dicembre, nel centro della capitale austriaca per condannare le misure anti-Covid imposte dal governo, incluse le vaccinazioni obbligatorie. I dimostranti hanno percorso le strade della città tenendo candele e luci accese in risposta alla manifestazione “Mare delle luci” svoltasi a Vienna nel corso della settimana passata per commemorare le persone morte a causa del Covid. Il lockdown nazionale è stato rimosso in Austria il 12 dicembre, con misure per i non vaccinati allentate per il periodo natalizio. Nel tentativo di contenere la diffusione del contagio l’Austria ha imposto il modello 2G che consente l’accesso a maggior parte delle attività solo ai vaccinati o guariti dal Covid.

austria

