Australiano paralizzato scrive un tweet usando il solo pensiero della mente

Philip O'Keefe, un australiano di 62 anni con sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ha scritto un tweet usando solo la forza del suo pensiero: ha mandato un messaggio "Hello World" usando l'interfaccia computer del cervello Stentrode.Il suo messaggio è apparso sull'account Twitter di Thomas Oxley, un neurointerventista e amministratore delegato di Synchron, la società che ha inventato questa tecnologia."Quando ho sentito parlare per la prima volta di questa tecnologia, ho capito quanta indipendenza potesse restituirmi. Il sistema è sorprendente, è come imparare ad andare in bicicletta - ci vuole pratica, ma una volta che sei in movimento, diventa naturale... Ora, penso solo a dove voglio cliccare sul computer, e posso mandare email, fare acquisti, e ora mandare messaggi al mondo via Twitter", ha detto O'Keefe.L'australiano ha usato la tecnologia per comunicare con la sua famiglia e i suoi colleghi di lavoro da quando ha ricevuto l'interfaccia computer endovascolare Stentrode nell'aprile 2020 divenuta necessaria dopo la paralisi progressiva causata dalla SLA.Secondo Oxley, tali tweet "evidenziano la connessione, la speranza e la libertà che l'interfaccia neurale dà a persone come Phil che hanno avuto perduto la loro indipendenza funzionale a causa della paralisi debilitante".Lo Stentrode è un impianto cerebrale endovascolare progettato per consentire ai pazienti di controllare senza fili i dispositivi digitali attraverso il pensiero. Viene impiantato attraverso la vena giugulare utilizzando tecniche neurointerventistiche e non richiede la perforazione del cranio o l'esecuzione di una chirurgia cerebrale invasiva.

