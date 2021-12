https://it.sputniknews.com/20211227/allarme-efficacia-per-nove-milioni-di-italiani-lo-scudo-del-vaccino-e-scaduto-14371380.html

Allarme efficacia, per nove milioni di italiani lo scudo del vaccino è "scaduto"

Per il 70% degli immunizzati da oltre cinque mesi la protezione dal virus scende drasticamente, secondo i dati dell'Iss. Booster anticipato a quattro mesi per... 27.12.2021

L’arrivo della variante Omicron e la rapida perdita di efficacia dei vaccini stanno causando un aumento esponenziale dei casi, contro cui c’è un’unica soluzione: la terza dose, che fa risalire la protezione dal coronavirus oltre il 70% e dalla malattia grave anche oltre il 90%.Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, la protezione scende e così attualmente il 70% dei 13 milioni di italiani che hanno fatto la seconda dose in estate risulta scoperto: nove milioni di vaccinati che possono contagiarsi.I dati e le percentualiSecondo le stime ufficiali attualmente hanno ricevuto il booster 17 milioni di italiani.Coloro che dovrebbero sottoporsi al richiamo sono circa 13 milioni, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre cinque mesi. Un risultato negativo che è stato raggiunto nel giro di poche settimane, in cui, da inizio dicembre a Natale, l’efficacia del vaccino dal contagio dopo cinque mesi dalla seconda dose è scesa dal 44% al 30,1%.Vaccinati a rischio ricoveroL’Iss ha fornito anche un altro dato preoccupante: i vaccinati a cinque mesi dall’ultima dose, infatti, non soltanto rischiano il contagio, ma anche il ricovero.Esiste quindi il 18% di possibilità, un caso su cinque, che una persona vaccinata da oltre cinque mesi possa essere ospedalizzata.Anche in questo caso, se ci si sottopone al booster la protezione dalla malattia grave risale e raggiunge il 94%.

