È Venezia la meta migliore al mondo per comprare la seconda casa

La Serenissima batte Paphos a Cipro e anche Abu Dhabi. Un’altra città italiana in classifica è Roma, ma soltanto 37esima. Ultima New York. 27.12.2021, Sputnik Italia

Qualità della vita, attività, cultura, clima e sicurezza. Sono alcuni degli indicatori analizzati per incoronare i 10 posti migliori al mondo per acquistare la seconda casa. E secondo l’indagine annuale “The top 10 places to purchase a second home around the World” condotta dalla società Compare the Market a salire sul gradino più alto del podio è Venezia.La città lagunare batte Paphos sull’isola di Cipro, Abu Dhabi, Dubai e il Portogallo con Funchal.Questi elementi e la notorietà e bellezza della Laguna, battono i punti “negativi”, che consistono nel costo medio mensile della vita per la famiglia tipo, di quattro persone, pari a 3.151 euro, non proprio economico. E il costo medio di una casa è di 4.209 euro al metro quadrato.Sul primato di Venezia pesano anche i prezzi, sicuramente più abbordabili, di località nelle sue immediate vicinanze, come Caorle dove si compra a 2.661 euro al metro quadro, a Cavallino Treporti, che inaugura la ciclopista sospesa (sulla laguna) da record, e che registra un prezzo al metro quadrato pari a 2.184 euro, o ancora a Chioggia (detta la Piccola Venezia) dove si compra a 1.916 euro al metro.In classifica poche italianeE se Venezia si piazza al primo posto, per trovare un’altra città italiana tra le più votate per l’acquisto di una seconda casa, bisogna scendere al 37esimo posto, dove si trova Roma.Subito dopo si trova Napoli, 38esima: il costo degli immobili è più economico, 2.777 euro al mq in media, ma l’indice di criminalità è ancora più alto, a 57,81, secondo solo a quello di Santo Domingo (68,05).Le altre in top 10A Paphos, seconda nella lista, una famiglia di quattro può vivere con poco più di 2.100 euro al mese e le case in media costano 1.568 euro al metro.Cipro piazza anche Larnaca nella top 10, con un nono posto.Si compra bene poi negli Emirati arabi uniti: con Abu Dhabi che ha prezzi inferiori a Dubai.La città che ospita l’Expo ha un costo medio di 2.725 euro al mese per una famiglia e un costo medio delle case di 2.456 euro al mq.Ultima in classifica New York, dove pesa il costo delle abitazioni, con 10mila euro a metro quadro.

