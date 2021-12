https://it.sputniknews.com/20211226/video-il-range-rover-re-iconico-della-montagna-viene-sconfitto-da-una-collina-innevata-14364091.html

Video: il Range Rover re iconico della montagna viene sconfitto da una collina innevata

Video: il Range Rover re iconico della montagna viene sconfitto da una collina innevata

Quando si parla di veicoli fuoristrada, la prima cosa che viene in mente è un Range Rover. Fin dal suo lancio nel 1970, è stato detto che il tuttofare per eccellenza può superare qualsiasi ostacolo. Tuttavia, questa registrazione può dimostrare il contrario. A peggiorare le cose, gli autori del video affermano che il veicolo indossa pneumatici invernali, un fatto che vari esperti del settore hanno però messo in dubbio.La scarsa aderenza di un terreno innevato rende la guida molto complicata e dobbiamo ricorrere all'uso di pneumatici da neve speciali. Anche con la trazione integrale e il bloccaggio dei differenziali, sono inutili senza una buona presa sulla superficie scivolosa. Ecco perché sorgono dubbi sulla veridicità che il Range Rover Sport nel video abbia l'attrezzatura necessaria installata."Sarei molto sorpreso se avesse una sorta di pneumatico invernale montato. Normalmente i pneumatici invernali Michelin sono ottimi sulla neve. L'altra opzione è che c'è essenzialmente ghiaccio liscio sotto la neve dove è stato per alcuni giorni e si è sciolto. Fattore che se combinato con una cattiva angolazione di salita, fa sì che il veicolo si manovri in questo modo”, ha affermato Jonathan Benson, esperto di pneumatici e direttore del sito web TyreReviews.

