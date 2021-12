https://it.sputniknews.com/20211226/usa-a-biden-promesso-un-anno-peggiore-del-catastrofico-2021-14358397.html

Usa, a Biden promesso un anno peggiore del "catastrofico" 2021

Usa, a Biden promesso un anno peggiore del "catastrofico" 2021

Il Telegraph predice al presidente degli Stati Uniti Biden un anno peggiore del "catastrofico" 2021. 26.12.2021

2021-12-26

2021-12-26T17:58+0100

2021-12-26T17:58+0100

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden affronterà un anno peggiore del 2021, scrive il Telegraph.Secondo l'autore dell'articolo, Biden non ha fornito un'adeguata resistenza alla Cina in ambito internazionale, in particolare sull'origine del Covid-19 e sulla situazione a Hong Kong e nello Xinjiang.Coughlin crede anche che la Russia approfitterà della debolezza di Washington nel prossimo anno per rafforzare la sua posizione in Europa.Inoltre, il giornalista ha sollevato la questione del ritiro delle truppe della NATO dall'Afghanistan, che si è trasformato in uno scandalo internazionale.Di conseguenza l'autore dell'articolo è giunto alla conclusione che a causa degli errori del presidente americano, gli Stati occidentali si sono trovati in una situazione di grave mancanza di leadership e volontà politica e lo stesso contesto nel mondo è diventato molto più pericoloso.

