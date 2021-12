https://it.sputniknews.com/20211226/ue-cerca-risarcimenti-dalla-russia-al-wto-mosca-respinge-le-accuse-14363082.html

Ue cerca risarcimenti dalla Russia al Wto, Mosca respinge le accuse

Ue cerca risarcimenti dalla Russia al Wto, Mosca respinge le accuse

Mosca ha avviato il programma completo di sostituzione delle importazioni nel 2014, dopo che i Paesi occidentali hanno imposto sanzioni contro la Russia e... 26.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-26T19:58+0100

2021-12-26T19:58+0100

2021-12-26T19:58+0100

economia

russia

unione europea

wto

giustizia

commercio

finanze

organizzazione mondiale del commercio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/154/35/1543581_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9b39ee869229b20902191793785770d9.jpg

La Russia prevede di difendere le sue regole sugli appalti nel quadro delle procedure in vigore presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha riferito ai giornalisti l'ufficio stampa del ministero dello Sviluppo Economico russo, chiarendo che le informazioni sulla richiesta di 290 miliardi di euro "non sono affidabili"."Nell'ambito delle sue precedenti consultazioni con la Ue, la Russia ha fornito all'Unione Europea spiegazioni dettagliate in merito alla piena conformità di queste misure in relazione agli obblighi della Russia all'interno del Wto. Difenderemo le nostre norme sugli appalti nel quadro di adeguate procedure giudiziarie", ha affermato il ministero.In precedenza i media avevano riferito che l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha accettato di riesaminare l'esposto dell'Unione Europea contro la Russia, in cui si accusa Mosca di "discriminare illegalmente" centinaia di miliardi di euro di merci europee. L'ente regolatore del commercio internazionale ha istituito un organo per discutere il caso. Secondo quanto riferito, Bruxelles vuole che si apra ufficialmente un'indagine e vi sia un pronunciamento sul programma di sostituzione delle importazioni dello Stato russo e sugli sforzi per sostituire beni e servizi importati con analoghi russi, sostenendo che tali misure sono una violazione degli impegni assunti dalla Russia quando è entrata a far parte del Wto nel 2012. La Ue sostiene che le società russe presentino offerte inferiori del 15-30% rispetto al valore effettivo e si lamenta della necessità di ottenere permessi speciali per l'acquisto di attrezzature tecnologiche estere, sostenendo che tali documenti non siano necessari per l'acquisto dei sostituti di fabbricazione russa. Bruxelles non è d'accordo anche con una direttiva in base alla quale il 90% dei beni acquistati dallo Stato, inclusi veicoli, attrezzature, dispositivi medici e tessuti, deve essere di fabbricazione russa.Gli Stati Uniti, la Cina, l'Australia, la Corea del Sud, la Colombia, il Brasile, la Svizzera, il Canada, il Giappone, l'Ucraina e l'India si sono riservati di prendere parte al procedimento, con una giuria di tre esperti che dovrebbe valutare il caso e giungere a un decisione preliminare in materia, secondo il sito web del Wto.La prima richiesta dell'Ue per la creazione di un consiglio sulle politiche della Russia è stata bloccata da Mosca a novembre, con funzionari russi che hanno respinto le accuse di Bruxelles, sottolineando che il Paese è pienamente conforme alle regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Gli Stati Uniti ed i loro alleati hanno ripetutamente criticato la Russia per la sua politica di sostituzione delle importazioni attuata in risposta alla guerra delle sanzioni dell'Occidente.Correzione: l'articolo è stato aggiornato con la dichiarazione del ministero dello Sviluppo Economico russo

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, russia, unione europea, wto, giustizia, commercio, finanze, organizzazione mondiale del commercio