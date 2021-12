https://it.sputniknews.com/20211226/telescopio-james-webb-completa-la-correzione-di-rotta-verso-il-punto-di-destinazione--nasa-14357870.html

Telescopio James Webb completa la correzione di rotta verso il punto di destinazione - NASA

Telescopio James Webb completa la correzione di rotta verso il punto di destinazione - NASA

Il telescopio spaziale James Webb ha completato con successo una correzione intermedia della rotta sulla sua strada verso la destinazione finale: il punto di... 26.12.2021, Sputnik Italia

La NASA ha spiegato che Webb orbiterà intorno al Sole in linea con la Terra in modo che il suo schermo solare possa proteggere il telescopio dalla luce e dal calore.Il razzo Ariane 5 che trasportava il telescopio avveniristico James Webb, è decollato sabato 25 dicembre dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese alle ore 13.20 italiane. Il più grande e potente telescopio spaziale mai lanciato, James Webb sostituirà il famoso telescopio Hubble. Webb impiegherà circa un mese per raggiungere il punto di Lagrange L2 e si prevede che inizierà a scattare immagini dell'universo tra circa sei mesi.Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con tutti coloro che hanno lavorato al James Webb Space Telescope per il suo lancio avvenuto con successo.Anche l'agenzia spaziale russa, Roscosmos, ha pubblicato le sue congratulazioni, sperando nel successo del viaggio del telescopio verso il punto di Lagrange L2.Dove si trova il James Webb ora?Quanti fossero curiosi di sapere dove si trova il telescopio James Webb ora mentre compie il suo viaggio di un mese, può visitare questa pagina dedicata sul sito della Nasa.

