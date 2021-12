https://it.sputniknews.com/20211226/sudafrica-morto-desmond-tutu-larcivescovo-che-sconfisse-lapartheid-14353134.html

Sudafrica: morto Desmond Tutu, l'arcivescovo "che sconfisse l'apartheid"

Sudafrica: morto Desmond Tutu, l'arcivescovo "che sconfisse l'apartheid"

26.12.2021

Lutto in Sudafrica: è morto all'età di 90 anni Desmond Tutu. Aveva vinto il Nobel per la Pace nel 1984 per la sua lotta costante per il riconoscimento dei diritti umani.

Si è spento all'età di 90 anni Desmond Tutu, attivista sudafricano per i diritti umani. Tutu aveva raggiunto la fama mondiale negli anni '80, per la sua lunga lotta contro il regime sudafricano dell'apartheid. L'ecclesiastico, primo arcivescovo anglicano nero a Città del Capo, aveva appoggiato la campagna di boicottaggio economico dei cittadini sudafricani all'indomani degli scontri di Soweto avvenuti nell'omonima cittadina-baraccopoli del Paese nel 1976, e in cui la polizia aveva usato la forza per soffocare le proteste studentesche in atto contro l'apartheid ed in cui avevano perso la vita diverse centinaia di persone.Nella sua lunga vita lottò per sconfiggere le tante piaghe che affliggono il Continente africano, tra cui Aids, tubercolosi, il razzismo in primis ma anche le disuguaglianze di genere, il sessismo, pubblicando svariati libri e articoli sui temi qui menzionati.Numerose le sue critiche pubbliche, nei confronti ad esempio nei confronti del governo dello Zimbabwe, quando aveva definito il presidente Mugabe "una caricatura di dittatore africano", ma anche nei confronti della Chiesa Cattolica, per questioni riguardanti il riconoscimento dell'esercizio del sacerdozio anche alle donne.Nel 2016 si era poi espresso a favore dell'eutanasia. Ha espresso così il profondo dispiacere per questo lutto il presidente del Paese, Cyril Ramaphosa, come riportato da Repubblica:

