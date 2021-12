https://it.sputniknews.com/20211226/stoltenberg-chiede-convocazione-consiglio-russia-nato-per-il-12-gennaio-14365585.html

Stoltenberg chiede convocazione consiglio Russia-Nato per il 12 gennaio

26.12.2021

L'Alleanza Atlantica ha già proposto a Mosca una data per colloqui bilaterali, ha riferito a Sputnik ​​l'ufficio stampa del blocco militare occidentale. Ha ricordato la posizione della Nato secondo cui "qualsiasi dialogo con la Russia dovrebbe essere condotto sulla base della reciprocità, tenere conto delle preoccupazioni della Nato sulle azioni della Russia, basarsi su principi chiave e documenti fondamentali della sicurezza europea e svolgersi in coordinamento con i partner europei della Nato". Come confermato dalla rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, Mosca ha ricevuto la proposta per la convocazione del Consiglio e la sta valutando concretamente. La portavoce della diplomazia russa ha sottolineato che Mosca è pronta per un dialogo diretto sulle garanzie di sicurezza.Il 17 dicembre il dicastero diplomatico russo ha pubblicato una bozza di proposte di sicurezza che vuole firmare con gli Stati Uniti e gli altri Paesi della Nato. Le proposte includono garanzie di sicurezza reciproca in Europa, il divieto di dispiegamento di missili a corto e medio raggio nei territori di confine e la non espansione della Nato verso est tra le ex repubbliche sovietiche che circondano la Russia.

