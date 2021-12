https://it.sputniknews.com/20211226/sondaggi-di-natale-centrodestra-in-vantaggio-ma-il-pd-resta-primo-partito-14345180.html

Sondaggi di Natale: centrodestra in vantaggio, ma il Pd resta primo partito

Sondaggi di Natale: centrodestra in vantaggio, ma il Pd resta primo partito

Secondo la rilevazione dell'Ipsos per il Corriere della Sera, la Lega supera Fratelli d'Italia e tallona il Pd, che resta primo partito. Vola la coalizione di centrodestra, tra il 43 e il 47,8 per cento.

2021-12-26T06:18+0100

2021-12-26T06:18+0100

2021-12-26T06:18+0100

politica

sondaggi

centrodestra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/820/27/8202733_0:13:2722:1544_1920x0_80_0_0_7aa7c52eb5e5a589c6de06f7127f5567.jpg

È ancora il centrodestra la prima forza politica del Paese. Lo certificano gli ultimi sondaggi di fine 2021, per cui i primi tre partiti della coalizione, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, in questo momento otterrebbero tra il 43,2 e il 47,8 per cento dei consensi.Una percentuale che permetterebbe di vincere le elezioni e affermarsi sul centrosinistra, che, secondo le rilevazioni citate dal Giornale.it, oscillerebbe tra 41,4 e il 42,5 per cento, Movimento 5 Stelle compreso.Secondo un sondaggio di Euromedia, Forza Italia sarebbe in crescita e sfiorerebbe il 9 per cento, tallonando il partito di Giuseppe Conte, che è dato in calo in quasi tutte le rilevazioni.Secondo la rilevazione, il Pd si attesterebbe attorno al 20,7 per cento delle preferenze, mentre la Lega salirebbe al 20,1, guadagnano un punto percentuale. Lo stesso valore perso dal partito di Giorgia Meloni, in calo al 18,8 per cento.Quello dell’Ipsos è l’unico sondaggio che vede il Movimento 5 Stelle in leggera risalita, con un più 0,9 per cento. Il partito dell’ex premier Conte, però, non va oltre il 16,4.In calo, invece, ci sono Azione e +Europa, al 2 per cento, e Italia Viva, che scende all’1,8. Mdp – Articolo 1, il partito del ministro Speranza, si piazza in fondo alla classifica, con l’1,3 per cento.

https://it.sputniknews.com/20211222/sondaggio-politico-pd-sempre-primo-partito-la-lega-si-avvicina-a-fdi--14287378.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, sondaggi, centrodestra