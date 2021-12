https://it.sputniknews.com/20211226/sbarco-di-migranti-in-salento-228-sbarcano-in-meno-di-24-ore-14356187.html

Sbarco di Migranti in Salento. 228 sbarcano in meno di 24 ore

Sbarco di Migranti in Salento. 228 sbarcano in meno di 24 ore

Gli sbarchi di migranti clandestini non si ferma neppure il giorno di Natale. Ieri a Santa Maria di Leuca nel Salento, è giunto un veliero con a bordo 74... 26.12.2021

Si possono considerare gli sbarchi dei “migranti ricchi”, quelli che provengono dalla rotta turca e possono permettersi viaggi a bordo di natanti dotati di strumentazione in grado di offrire rotte di sbarco più sicure e con arrivo sulle coste italiane quasi sempre senza essere intercettati.Ma non è stato questo il caso, perché la Guardia di Finanza ha intercettato la barca a vela al largo di Capo di Leuca e ha scortato il natante in porto dove sono stati assistiti dai volontari della Croce Rossa Italiana e della Caritas locale.Tutti i migranti sono in buone condizioni di salute e provengono dall’Afghanistan, scrive Il Corriere del Mezzogiorno. Saranno presto ospitati presso il centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto.Nel pomeriggio della vigilia di Natale, invece, sempre a Santa Maria di Leuca, erano sbarcati ulteriori 154 migranti.Spostandoci lungo le coste della Calabria, invece, a Isola Capo Rizzuto il giorno di Natale sono sbarcate 100 persone provenienti dalla Turchia. Ancora una volta a bordo di una imbarcazione a vela, e tra loro numerosi bambini.Intercettata da una vedetta della Guardia di Finanza, l’imbarcazione è stata traghettata verso il porto di Crotone.

