Putin e le "linee rosse": Occidente non ha lasciato alternative alla Russia

Putin e le "linee rosse": Occidente non ha lasciato alternative alla Russia

Giovedì durante la sua conferenza stampa annuale di fine anno il presidente russo ha criticato Washington e gli alleati della Nato per aver parlato di... 26.12.2021

Gli Stati Uniti ed i loro alleati hanno messo la Russia in una posizione da cui non può ripiegare, ha affermato il presidente Vladimir Putin. "Ho parlato delle 'linee rosse' che secondo noi non dovrebbero essere superate. Voglio che tutti capiscano, qui nel nostro Paese e all'estero, affinché capiscano i nostri partner: il problema non riguarda la linea che noi non vogliamo che qualcuno oltrepassi. Il problema è che non abbiamo un posto dove ripiegare. Ci hanno schiacciato contro una tale linea, scusate l'espressione, per cui non possiamo muoverci", ha detto Putin, parlando in un'intervista con il canale televisivo Rossiya 1 andata in onda oggi. Putin ha auspicato che il popolo russo, il popolo ucraino, il popolo europeo e americano capiscano l'essenza delle proposte di sicurezza inviate da Mosca a Washington e alla Nato, rese pubbliche dal ministero degli Esteri la scorsa settimana. Putin ha ammesso che la pubblicazione delle proposte è insolita e "non è un modo molto comune di condurre i colloqui", ma ha affermato che Mosca ha deciso di agire come ha fatto per le sue preoccupazioni in base a cui la Nato potrebbe bloccare i negoziati mentre riforniva a dismisura l'Ucraina di armi moderne . Pertanto, ha osservato Putin, "la nostra proposta è aperta e comprensibile". Hotline di emergenza, risoluzione delle controversie e limitazioni alle esercitazioniLa dettagliata proposta russa prevede la creazione di "hotline" per i contatti di emergenza tra le parti. Sottolinea inoltre che "le parti non devono creare condizioni o situazioni che pongono o potrebbero essere percepite come una minaccia per la sicurezza nazionale di altre parti".La bozza delinea anche i meccanismi per affrontare le controversie in regioni specifiche."Le parti manterranno il dialogo e l'interazione sul miglioramento dei meccanismi per prevenire gli incidenti in alto mare (principalmente nei Paesi baltici e nella regione del Mar Nero)", si legge nel documento.La bozza del trattato propone inoltre che la Russia e la Nato "mostrino moderazione nella pianificazione militare e nello svolgimento di esercitazioni per ridurre i rischi di eventuali situazioni pericolose in conformità con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compresi quelli stabiliti negli accordi intergovernativi sulla prevenzione di incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali e dello spazio aereo, nonché negli accordi intergovernativi sulla prevenzione di attività militari pericolose".La proposta incoraggia inoltre le parti a "scambiare regolarmente e volontariamente valutazioni delle minacce attuali e delle sfide alla sicurezza, informarsi reciprocamente su esercitazioni e manovre militari e mantenere le disposizioni delle loro dottrine militari".

