https://it.sputniknews.com/20211226/protezione-vaccino-covid-19-dopo-5-mesi-cala-del--40---iss-14361007.html

Protezione vaccino Covid-19 dopo 5 mesi cala del -40% - Iss

Protezione vaccino Covid-19 dopo 5 mesi cala del -40% - Iss

Secondo l’ISS, l'efficacia del vaccino contro Covid dopo 5 mesi scende dal 71,5% al 30,1%. 26.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-26T15:26+0100

2021-12-26T15:26+0100

2021-12-26T15:26+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/13221169_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2e795e0b42be0b5c2efdfb2dcbf7c754.jpg

L’Istituto superiore di sanità italiano in un nuovo rapporto ha fatto notare che “il 26% dei casi totali diagnosticati riguarda la popolazione di età scolare (under 20 anni). Il 48% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d'età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni”. I dati sono citati dall’Ansa.Ed ancora l’Iss ha sottolineato che “l'efficacia nel prevenire diagnosi e casi di malattia severa sale rispettivamente al 71,0% e al 94,0% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva”, cioè la terza dose.E per concludere i dati statistici di Santo Stefano sulla pandemia in Italia, “il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose "è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni”.Il medico e opinionista Pregliasco, quest’oggi ha pronosticato che dopo le feste avremo 100 mila infettati al giorno e che secondo lui ci vorranno dei lockdown mirati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia