Pregliasco pronostica 100 mila casi Covid-19 in Italia dopo le feste

Pregliasco pronostica 100 mila casi Covid-19 in Italia dopo le feste

Quanti caso Covid-19 avremo al giorno dopo le feste? Il pronostico del professore Fabrizio Pregliasco indica in 100 mila casi al giorno gli infettati dopo le... 26.12.2021

Pregliasco, attuale membro del Cts di Regione Lombardia, rassicura gli italiani che il picco non è stato ancora raggiunto e che sarà la variante Omicron a mettere KO centinaia di migliaia di italiani.Lockdown a gennaio non escluso per PregliascoIl professore Pregliasco alla domanda di eventuali chiusure a gennaio ha risposto che “bisogna considerare tutte le opzioni. Alcune regioni hanno numeri crescenti e, come la Lombardia, diventeranno gialle se non arancioni. Potrebbero esserci delle chiusure, dei lockdown, chirurgici sul territorio nazionale a gennaio, forse solo per i non vaccinati”.

