https://it.sputniknews.com/20211226/ordini-senza-precedenti-ma-sulle-imprese-italiane-pesano-i-rincari-su-energia-e-materie-prime-14365117.html

"Ordini senza precedenti". Ma sulle imprese italiane pesano i rincari su energia e materie prime

"Ordini senza precedenti". Ma sulle imprese italiane pesano i rincari su energia e materie prime

L'impennata dei prezzi di energia e materie prime spaventa gli imprenditori che chiedono al governo di intervenire.

2021-12-26T21:02+0100

2021-12-26T21:02+0100

2021-12-26T21:02+0100

economia

industria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/53/94/539493_0:180:3500:2149_1920x0_80_0_0_ffba9c5614270a042659db1ddb718d8b.jpg

Un portafoglio ordini “mai visto prima” che assicura la produzione almeno per i prossimi otto mesi. Ma sulle imprese italiane pesano i rialzi del prezzo dell’energia, la crisi delle materie prime e la carenza di manodopera.Per questo i rappresentanti degli imprenditori chiedono al governo un intervento efficace per far fronte a problemi di cruciale importanza come quello, ad esempio, dell’aumento della spesa energetica. L’aumento dei prezzi dell’energia “è del tutto fuori controllo a livello europeo”, spiega l’imprenditore. Una questione che se non viene risolta rischia di “bloccare la ripresa”.Per questo, spiega Banzato, “si deve impegnare Draghi in persona, poiché tiene assieme aspetti di geopolitica e politica interna di particolare complessità”. “Di sicuro, - denuncia - per esempio per i forgiatori, già oggi produrre costa più di quello che possono incassare dal prodotto finito e dunque fermano il ciclo”.Insomma, per tutti i comparti dell’industria sul futuro pesa l’incertezza legata ai ritardi nelle forniture di componenti elettronici, come i semiconduttori, all’aumento del prezzo dell’energia e alle difficoltà nella logistica che rischiano di frenare la ripartenza. Federico Visentin, presidente di Federmeccanica, prevede un 2022 “altalenante”. “Servirà grande flessibilità, non siamo particolarmente in ansia perché abbiamo fatto tanto allenamento. A parte il comparto automotive, il resto vede positivo". "Esplode per tutti il tema energia. – spiega a Repubblica - E poi l'altra grande preoccupazione è la fatica crescente di trovare personale, sia tecnico che generico, anche per effetto della crescita delle dimissioni indotte dalla pandemia. Tante aziende sono davvero spiazzate".Colpa dei rincari sulle materie prime, comprese quelle alimentari. Gli aumenti dei prezzi dei prodotti, quindi, secondo Federalimentare, sono “una conseguenza della situazione drammatica che stiamo vivendo”, con molte aziende che rischiano di non farcela ad andare avanti.

https://it.sputniknews.com/20211217/materie-prime-lallarme-dellindustria-rincari-per-il-91-per-cento-delle-imprese-14227012.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia, industria