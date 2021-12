https://it.sputniknews.com/20211226/natale-di-protesta-a-dusseldorf-2mila-manifestanti-in-piazza-contro-le-misure-per-il-covid---video-14356672.html

Natale di protesta: a Dusseldorf 2mila manifestanti in piazza contro le misure per il Covid - Video

A Dusseldorf non si sono calmate le proteste contro le misure anti-Covid neanche nel giorno di Natale. 26.12.2021, Sputnik Italia

Quasi 2.000 persone sono scese in piazza a Dusseldorf, in Germania, ieri, nel giorno di Natale, per protestare contro l’obbligo vaccinale e le altre restrizioni del Covid. Il corteo è passato per la città con i manifestanti che hanno esposto striscioni con le scritte contro le misure prese dal governo nel tentativo di contenere la diffusione del contagio, comprese le politiche di vaccinazione. La manifestazione è durata per alcune ore ed è stata sorvegliata da alcune centinaia di agenti della polizia. Il neoeletto governo tedesco aveva recentemente annunciato il piano per sottoporre al voto parlamentare l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.

