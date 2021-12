https://it.sputniknews.com/20211226/napoli-preso-falsario-professionista-di-green-pass-documenti-e-denaro-14357092.html

Napoli, preso falsario professionista di green pass, documenti e denaro

Napoli, preso falsario professionista di green pass, documenti e denaro

Un piccolo professionista della falsificazione è stato scoperto e arrestato a Gragnano (Napoli), dai сarabinieri che a casa del 26enne hanno trovato una... 26.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-26T21:34+0100

2021-12-26T21:34+0100

2021-12-26T21:34+0100

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/12747832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46cb2607e12c960b5fe209c84662de16.jpg

Durante la perquisizione avvenuta a casa del giovane falsificatore, i carabinieri hanno trovato 39 carte di identità false pronte alla vendita, 44 banconote da 20 euro false pronte per la diffusione e 4.500 euro in contanti di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza, riporta SkyTg24.I militari hanno scoperto anche 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, probabilmente usate per fare acquisti a danno degli individui reali proprietari delle carte di pagamento.La cartella conteneva QR-Code per falsificare le certificazioni verdi a favore di non vaccinati disposti a tutto pur di ottenere l’agognato green pass falso.In un angolo del suo ufficio casalingo, sono stati rinvenuti alcuni green pass già stampati con i dati personali degli originari proprietari, ignari del fatto che il giovane falsario di Gragnano era entrato in possesso del loro green pass.Per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

green pass