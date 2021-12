https://it.sputniknews.com/20211226/musica-grazie-alla-pensata-di-una-etichetta-discografica-tornano-in-auge-le-audiocassette-14356155.html

Musica, grazie alla pensata di una etichetta discografica tornano in auge le audiocassette

L'etichetta discografica Dirt Tapes ha deciso di recuperare l'antico supporto cui solo i nati prima del nuovo millennio erano abituati: l'audiocassetta. Lo riporta Agi.Al centro della vita di possessori di walkman negli anni '80, supporto che esso stesso aveva soppiantato il precedente vinile, si era visto poi sorpassato dai vari floppy disk, cd, cd-rom fino ad arrivare all'odierna era digitale con varie scelte, dalle chiavette usb, alle SD-card ed altro. Un ritorno di fiamma lo si era già avuto con il vinile, in realtà, tornato in uso dopo anni e ai massimi nelle ricerche tra chi setaccia i vari mercatini alla ricerca di originali vintage e rarità introvabili, ed etichette che hanno deciso di pubblicare di nuovo questo formato. L'azienda, oltre che le cassette, vende ovviamente i "mangianastri" per ascoltarle. Chi ha ancora in soffitta le radio che permettono l'uso di un tale supporto è avvisato.

