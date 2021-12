https://it.sputniknews.com/20211226/migliaia-di-afghani-che-hanno-collaborato-con-forze-gb-bloccati-nel-paese-asiatico-14365041.html

Migliaia di afghani che hanno collaborato con forze Gb bloccati nel Paese asiatico

Migliaia di afghani che avevano assistito le forze britanniche in Afghanistan prima che i talebani riprendessero il potere vivono ancora nel Paese dell'Asia... 26.12.2021, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha confermato che tra i 311 ex membri del personale britannico e dei loro familiari lasciati in Afghanistan, più della metà (167) è rimasta bloccata nel Paese asiatico, ha riportato l'Indipendent nel fine settimana. Interpreti e altri collaboratori che avevano lavorato con le forze britanniche si stanno nascondendo in Afghanistan con le loro famiglie perché i talebani* li stanno "cercando", ha detto all'Indipendent.Mercer ha affermato che "la stragrande maggioranza" delle persone che avrebbero dovuto essere evacuate dall'Afghanistan nell'ambito del programma ARAP sono state lasciate indietro, perché lo schema britannico era inefficace e migliaia non hanno ricevuto risposta. All'inizio di agosto i talebani hanno intensificato la loro offensiva ed sono entrati a Kabul il 15 agosto, facendo crollare il governo appoggiato dagli Stati Uniti. Dopo la presa del potere dei talebani nel Paese si è verificata un'evacuazione di massa di stranieri e afghani che avevano collaborato o lavorato per truppe e organizzazioni straniere. Il 7 settembre i talebani hanno annunciato la formazione di un governo provvisorio in Afghanistan guidato da Mohammad Hasan Akhund, che aveva ricoperto l'incarico di ministro degli Esteri durante il primo governo talebano. Akhund è stato colpito dalle sanzioni delle Nazioni Unite dal 2001.* Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'Onu per attività terroristiche

